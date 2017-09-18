Aydın Şehir Hastanesi’nde ihale süreci başladı

AK Parti Aydın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Sözcüsü Abdurrahman Öz, “19 Nisan 2017 tarihinde Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu tarafından onaylanan, Aydın Sağlık Yerleşkesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi işi ihale süreci 11 Eylül 2017 tarihli Bakan oluru ile başlamıştır. Şehir hastanesi ile ilgili ihale süreci 22 Eylül 2017 tarihinde, ön yeterlilik ihale ilanı ile devam edecek olup, 07 Ekim 2017 tarihinde ön yeterlilik ihalesi için başvurular alınmaya başlanacaktır. İhaledeki tüm aşamalar, Sağlık Bakanlığınca yürütülecektir. 2018 yılı ilk çeyreğinde de, ihale sürecinin tamamlanması öngörülmektedir. İhale sürecinin tamamlanmasından sonra, şehir hastanesinin yapımına hızlı bir şekilde başlanacaktır. İnşaatın yapım aşaması da, Aydın kamuoyu ile birlikte takip edilerek, bitirilip hizmete açılması sağlanacaktır. Böylelikle Aydınlımıza verdiğimiz, önemli bir sözü yerine getirmiş olacağız. Bu süreçte bizlere devamlı destek veren Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci’ye, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Demircan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.