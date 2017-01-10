Aydın Şehiriçi Minibüslerinde Grip Önlemi

Aydın’da şehiriçi taşıma hizmeti veren midibüslerde grip ve virüs önlemi alındı. Efeler İlçe Merkezi’nde hizmet veren 160 aracın tamamı dezenfekte edilerek yolcuların hizmetine sunuldu. Aydın Şehiriçi Motorlu taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Okan Yalçın, Aydın’da vatandaşların şehiriçi midibüslerinde güvenle yolculuk yapabileceğini belirtti.

Aydın’da yaklaşık 200 bin kişiye hizmet verdiklerini Belirten Başkan Okan Yalçın, “Şehiriçi taşımacılığı hizmetinde kullanılan açların fiziki temizliğinin yanında özellikle kış aylarında yaygınlaşan girip ve diğer bulaşıcı hastalıkların aynı toplu taşıma aracını kullanan vatandaşlar arasında yayılmasının engellenmesi amacıyla dezenfekte ediyoruz. Araçlarımızın dezenfekte edilmesini sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’na ve ilgili birim çalışanlarına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Sağlık ve Güvenlik Önceliğimiz”

Aydın’da her geçen gün artan trafik yoğunluğu ile yaşanan trafik sorununun çözümünün vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması ile mümkün olacağını belirten Aydın Şehiriçi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, özellikle kışın kapalı mekanlardaki yoğunluk sebebiyle kolayca yayılabilen mikrobik hastalıkların yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Virüs ve salgınların önlenebilmesi için kişisel tedbirlerin yanı sıra toplumsal yoğunlukların yaşandığı yerlerde de gerekli sağlık tedbirlerinin alınması gerektiği ifade eden Başkan Yalçın, “Bu çerçevede toplu taşıma faaliyetini sürdüren toplam 160 aracımızda gerekli dezenfekte çalışmaları tamamlandı. Yolcularımız daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda güvenle toplu taşıma araçlarımızdan faydalanabilir. Aydın Şehiriçi yolcu taşımacılığı faaliyetimiz sırasında yolcularımızın sağlığının korunması ve güvenliği en önem verdiğimiz konudur” diyerek dezenfekte çalışmalarının rutin aralıklarla devam edeceğini kaydetti.