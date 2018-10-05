Aydın şehiriçi şoförleri eski Başkan Aldemir'i unutmadı

Aydın Özel Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Aydın'ın eski belediye başkanlarından Av. Cevat Aldemir anısına pilav hayrı yaptı.

Aydın Bey Camii önünde yapılan pilav hayrına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Aydın Özel Şehiriçi Halk Kooperatifi başkanı Okan Yalçın, Aydın'ın eski belediye başkanlarından olan Cevat Aldemir'in 1989 yılında göreve geldiğinde toplu taşımacılığı meclisten geçirerek, ekmek kapılarını araladığını belirtti.

Başkan Yalçın bu hayır vesilesi ile dün Batman'da şehit dişen 7 kahraman askerimizi ve tüm şehitleri rahmet ve saygı ile andığını belirterek, “Merhum Belediye Başkanımız Av.Cevat Aldemir 1989 yılında göreve geldiğinde şehiriçi toplu taşımacılığını meclisten geçirip ekmek kapımızı açmıştır. Meclis kararını onaylayan yine aramızdan ayrılalı 15 yıl olan merhum Valimiz Recep Yazıcıoğlu'nuda rahmet ile anıyoruz, ruhları şad olsun. Tabiplerimize yapılan şiddeti kınıyor en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Yapılan bu hayırların ve duaların kabul olması dileğimiz ile katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Pilav hayrına Aydın Özel Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, demokrat partili eski ve yeni yöneticiler, şoför esnafı ve vatandaşlar katıldı.