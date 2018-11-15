Aydın şoför esnafı özel bir banka ile iş birliği protokolü imzalandı

İki kurum arasında, sadece şoför esnafına özel uygulanacak olan krediden oda üyelerinin faydalanabileceği belirtildi.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda gerçekleşen imza töreninde konuşan Başkan Semih Özmeriç, şoför esnafının hak ve menfaatlerini gözetip ekonomiye daha iyi katkı sağlayabilmek için çeşitli kurum ve kuruluşlarla görüşmeler içinde olduklarını bu protokolü de şoför esnafının lehine buldukları için imzaladıklarını söyledi.

Her geçen gün artan girdi maliyetlerine karşı şoför esnafının da bir takım arayış içinde olduğunu belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “İçinde bulunduğumuz süreçte finans ve finans kaynaklarına erişim hizmetin devamlılığı açısından en önemli unsur haline geldi. Bir yandan hizmetlerimizi sürdürürken şoför esnafımız diğer yandan hem hizmet kalitesini arttırmak hem de ayakta kalmak zorunda. Ekonominin kendi dengeleri içinde miktar, faiz oranı ve geri ödeme süresi ve koşulları bakımından uygun nitelikte finans temini sağlayacağına inandığımız bu anlaşmayı imzaladık. İhtiyacı olan tüm üyelerimiz anlaşma çerçevesinde 18 aya varan ticari kredi fırsatından faydalanabilir” diye konuştu.