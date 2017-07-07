Aydın Şoförler Odası Başkanı Özmeriç’ten ‘plaka’ uyarısı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün araç muayenelerinde kusur tablosunu yeniden düzenlediğini ve yeni düzenleme ile plakaların mutlaka standartlara uygun olması gerektiğini söyleyen Başkan Özmeriç, plakası standartlara uymayan araç sahiplerini uyardı. Plakaların rakamların arasında vida bulunması, yazıların silik olması, yazı şeklinin bold veya italik olması ve kapatma şeklinde olmasının ağır kusur kapsamına alındığını hatırlatan Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Yeni düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların Karayolu Trafik Kanunu’nun tescil plakaları bölümünde belirtilen 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olmayan plakaların bulunduğu araçlar muayeneden geçemeyecek. Bu nedenle sürücülerin mağdur olmaması için muayene öncesi plakalarını mutlaka kontrol ettirsin” dedi.

“Ağır cezalar uygulanacak”

Standartlara uymayan ve mührü olmayan plakalara ağır cezaların uygulandığını belirten Adın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Standart dışı olan plakalar aslında hem araç sahibi hem de güvenlik nedeniyle ciddi sorun. Son günlerde yaşanan terörden dolayı sahte plakalar meydana çıkmaya başladı. Aydın’da basılacak olan plakada tek yetkili Şoförler ve Otomobilciler Odası’dır. Şoförler Odası dışında hiç bir kurum ve kuruluş plaka basmaya yetkili değildir. Federasyonumuz tarafından gönderilen yeni mühürler de odalara ulaştı. Artık bundan sonra her önüne gelen plaka basamayacak. Bugüne kadar bir şekilde standartlara uymayan plaka taşıyan sürücüler, bir an önce bu plakalarını söküp standartlara uygun plakaları taksınlar. Aksi durumda ciddi cezaya maruz kalabilirler” diyerek sürücüleri uyardı.

Özmeriç ayrıca, mühürlü ve standartlara uygun araçlarda herhangi bir problem yaşanmayacağını da belirtti.