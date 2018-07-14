Aydın Şoförler Odası tarafından şoförlük mesleğini seçecek gençlerin bu işin okulunu okuyarak direksiyon başına geçmesi amacıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi Otobüs Kaptanlığı Meslek Yüksekokulu’nun tanıtımını yapmaya başladı. Bugün toplumda en önemli sorunlardan biri haline gelen trafik sorununun da eğitimle önemli ölçüde çözülebileceğine inandıklarını belirten Başkan Özmeriç, “Şoför olmak isteyen gençlerin bu okulu okumasını tavsiye ediyoruz. Şoförlük mesleği hakkı ile yapanlar için her zaman önü açık ir meslektir” dedi.

Afyon Kocatepe Üniveristesi’nin Sultandağı Meslek Yüksekokulunun ‘Otobüs Kaptanlığı’ bölümünün geleceğin şoförlerini yetiştirmeye başladığını ve bu okul ile de şoförlük mesleğinin de sıradan bir meslek olmadığının görüldüğünü belirten Başkan Semih Özmeriç, oda olarak okulun tanıtımına başladıklarını söyledi.

Bu okulu bitiren kaptan şoförlerin SRC mesleki yeterlilik belgesine sahip olarak mezun olduğunu kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Otobüs kaptanlığı bölümü mezunları D sınıfı sürücü belgesini 24 yaşını beklemeden alabilmektedir. İşin bir başka boyutu, şoförlük mesleği insan hayatını ilgilendiren en önemli mesleklerden birdir. Bu mesleğin de üniversitelerde öğretilmesi oldukça önemli. Türkiye’de tek olduğunu bildiğimiz bu okula şoförlük yapmak isteyen her gencin gitmesini tavsiye ediyoruz. Şoförlük mesleğini tercih edeceklerini eğitimini alarak bu mesleğe katılması bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Gelişen günümüzde artık şoförlük mesleğinin de bu okul ile kariyerinin artacağına inanıyoruz” dedi.

“Okumuş çocuklar tercih edilecek”

Gerek resmi kurumlarda gerekse esnaf arasında bu eğitimi alan şoförlerin tercih edileceğini de kaydeden başkan Özmeriç, “Özellikle bu okulu bitirenler havaalanlarında yer hizmetlerinde istihdam edileceği çok özel kişilerin şoförlüklerini de bu gençler yapacaktır. Biz Aydın Şoförler Odası olarak bu okulun tanıtıcı broşürlerini tüm durak ve toplu taşıma araçlarına astık. Hedefimiz daha bilinçli ve kültür seviyesi yüksek okumuş gençlerin de şoförlük mesleğini tercih etmesidir. Bu okul aynı zamanda karayolu taşıma kanunu ve Türkiye’nin ulaşım politikası açısından da aydınlatıcı bilimsel bir faaliyet göstermektedir. Karayollarındaki sorunlar ve sürücü hataları bu okul sayesinde bilimsel anlamda tartışılıp önlenebileceğine inanıyorum” diye konuştu.