Aydın Şoförler Odası servisçilerin sorunlarını TBMM’ye taşıdı

Bu yıl içerisinde Okul Servis araçları Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldığını anımsatan Başkan Semih Özmeriç, “Yapılan değişiklikler okulların açılacağı Eylül ayı itibariyle uygulamaya geçecek. Servis araçlarından istenen şartnameler ağır. Koltuk sensörü, üç nokta emniyet kemeri, kamera ve internet sistemlerinin maliyeti oldukça fazla. Sonradan yapılan tadilatlarda özellikle elektronik cihazlarda problem çıkıyor. Özellikle sonradan takılacak koltuk sensörleri problem çıkaracak gibi gözüküyor. Bizim teklifimiz, bu tarihten sonra üretilecek araçlarda bu sistemlerin fabrikasyon olarak yapılmasıdır” dedi.

“Güzergah izinleri öğrencinin yaşadığı adrese göre verilmeli”

Okul kayıtlarında kişilerin adreslerini taşıyarak istedikleri okula kayıt yaptırmaya çalıştığına işaret eden Başkan Özmeriç, “Okul kayıtlarının adres taşınarak yapılması ve buna göre valilikler tarafından güzergah izinlerinin verilmesi servisçiler açısından sorun oluşturacaktır. Bu konudaki önerimiz ya adres nakli ile kayıtların önüne geçilmesi ya da adrese göre değil öğrencinin gerçekten yaşadığı ikametine göre güzergah izinlerinin verilmesidir. Bu konunun da yeniden gözden geçirilmesini talep ediyoruz. Halbuki Aydın’ımızda servis araçları denetlenmiş, belediyeden ruhsatlandırılmış, müşterisinin bulunduğu her yere özgürce gidebilen ve şimdiye kadar da hiçbir sorunun yaşanmadığı bir sistem vardı.

“Rehber personeller hizmet içi eğitime tabi olmalı”

Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde 22 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu rehber personel şartı getirildiğine dikkat çeken Özmeriç, “22 yaşını doldurma şartına bir şey demiyoruz ancak lise mezunu rehber personel şartı ülkemiz koşullarına uygun değil. Mevcut şartlarda her kes bunu eşiyle ve gayat de güzel bir şekilde yapıyor. Ülkemiz şartlarında, servisçi esnafının bu hizmeti eşi ile birlikte verdiği, eşlerinin mezuniyet seviyesinin de genelde ilkokul olduğu bilinmektedir. Ancak kadın istihdamına ve aile bütçesine katkısının önemi, karı kocanın birlikte çocuklara hizmet vermesinin daha güvenli olması sebebiyle, rehber personelin en az ilkokul mezunu olmasının yeterli kabul edilmesi uygundur. Biz eğitimin okullaşmadan ziyaret hizmet içi eğitim şeklinde bu personele verilmesinden yanayız” şeklinde konuştu.

“Maliyetler dikkate alınmalı”

Taşımalı eğitim konusunda yaşana sıkıntılara da değinen Özmeriç, şunları söyledi: “Servis Araçları Yönetmeliğinde istenen şeyler oldukça maliyetli konular. Şuanda ihaleler yapılmakta ve arkadaşlarımız da bu ihalelere girmekteler. Fakat araçlarında bu şartları sağlayamayacakları için usulsüz taşıma ve bir takım sorunlar ortaya çıkabilecektir. Eskiden rehber personel ve güzergah izin belgesinin maliyetli konuları erişmeli eğitimin ihale şartnamesinde istisnalar kısmına koyulmak suretiyle istenmiyordu. Bunları gözden geçirerek a maliyetleri düşürmek ya da daha yüksek maliyetli ihaleler vermek lazım”