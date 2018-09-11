Aydın Şoförler Odasından ‘Toplu Ulaşım Bakanlığı' talebi

Toplu taşıma sektörünün karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak yaşanılan ve acil olarak çözümlenmesi gereken sıkıntılarla çözüm önerileri rapor haline getirerek TBMM'de göreve başlayan yeni Aydın milletvekilleriyle paylaşan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, kendilerine iadeyi ziyarette bulunan Aydın milletvekili ve Ulaştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Metin Yavuz ile de görüş alışverişinde bulundu.

Sektörde acil çözüm bekleyen sorunlarla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Semih Özmeriç, “Aydın Esnaf Odaları Birliği olarak esnaflarımızın sorunlarıyla ilgili olarak bir çalışma yaptık ve hazırladığımız bu raporu tüm milletvekillerimize ulaştırdık. Milletvekillerimiz bu rapora ilgi alaka gösterdiler ve ifade ettiğimiz sorunlarla ilgili gelişmelerin Ankara'dan takipçisi olacaklarını söylediler. Aydın milletvekilimiz ve Ulaştırma Komisyonu Başkan Yardımcısı Metin Yavuz gelip odamızı ziyaret etti. Bu ziyarette kendilerine ulaştırdığımız sorunlarımız ve çözüm önerilerimizle ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

Geldiğimiz noktada bizim ülkemizde toplu ulaşım oldukça masraflı ve desteklenmesi gereken sektörler arasına girdiği kaçınılmaz bir sonuçtur. Çünkü esnaf bu işten para kazanamıyor. Bunun için çeşitli desteklemelerin yapılması lazım. Öncellikle bütün toplum yaşamını ilgilendiren toplu ulaşım sadece Ulaştırma Bakanlığı, sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sadece İçişleri Bakanlığı veya sadece mahalli idareleri değil; her yeri ilgilendiren bir konu. Aslında bizim önerimiz, ayrı bir Toplu Ulaşım Bakanlığı kurulması gerekliliğidir. Çünkü konu toplumun her kesimini ilgilendiriyor” diye konuştu.

“Sorunlara acil çözüm bulunması gerekiyor”

Ülke genelindeki kentlerde belediyeler denetiminde toplu taşıma hizmeti sunmakta olan toplu taşıma sektörünün karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak yaşanılan ve acil olarak çözümlenmesi gereken sıkıntılar ile çözüm önerilerini milletvekilleriyle paylaştıklarını ifade eden Başkan Özmeriç, şöyle konuştu: “Yasal ve idari düzenlemelerin bazılarının ülkemiz gerçeklerinden ve uygulanabilirlikten uzak olması ve milli ekonomimize zarar verici olması sebebiyle bazı hususlarda acilen düzenlemeler yapılması gerektiği açıkça görülmektedir. Hazırladığımız raporda maddeler halinde belirttiğimiz hususlarda kısa vadede acil çözümlerin sağlanamaması halinde Türkiye çapında hiç öngörülmeyen şekilde toplu taşıma hizmetleri aksayacak ve içinden çıkılmaz bir hal alacaktır. Şimdilik hazırladığımız bu raporla sadece toplu taşıma sektörünün acilen ve kısa vadede çözüm bekleyen sorunlarını bildirdik. İleride daha detaylı olarak genel problemleri, aksaklıkları ve hizmetin daha iyiye gitmesi için önerilerimizi detaylı olarak bildirmeyi planlıyoruz”