Aydın şoförüne ödülü Antik Kent'te verildi

Aydın Efeler'de şehir içi toplu taşıma yapan özel halk otobüslerinin geleneksel hale getirdiği ayın şoförü ödülü bu ay Tralles Antik Kenti'nde verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Şehiriçi Özel Otobüsleri Kooperatifi, Ağustos ayının örnek şoförünü belirledi. Trafik kurallarına uymasının yanı sıra yaya, yolcu ve diğer sürücülere karşı örnek davranış gösteren Kemal Sayıntürk, Ağustos ayının şoförü seçildi. Çeyrek altın ve plaketle ödüllendirilen şoför Sayıntürk, ödülünü her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Tralles Antik Kenti'nde aldı.

Ödül törenine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve çok sayıda davetli katıldı.

Şehiriçi Özel Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Tralles Antik Kentini daha iyi tanıyıp tanıtmak amacıyla programı burada düzenlediklerini belirterek “Çocukluğumuzdan bu yana Üçgözler olarak bildiğimiz bu antik kentte bilgilendirme olsun istedik. Bizler gittiğimiz başka kentlerde Tralles'i anlatabilmemiz için önce kendimiz öğrenmemiz gerekiyor. Farkındalık oluşturmak için ayın şoförümüze ödülünü Tralles Antik Kenti'nde verelim diye düşündük. Tralles Antik Kenti'nin gün yüzüne çıkması için valimiz Yavuz Selim Köşger'in çalışmaları olduğunu duyduk. Bu anlamda sayın valimize teşekkür ediyoruz. Antik kentimizde büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını yürüten kazı başkanı olan Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Nurettin Cantürk ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

Ayın şoförü uygulamasından dolayı Başkan Yalçın ve yönetimini tebrik eden AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Ülken, “Her ay düzenli olarak bu ödülün verilmesi şoförlerin motivasyonu açısından çok faydalı. Bu kadar başarılı bir kooperatifimizin olması, bu denli uyumlu çalışma gerçekten önemli. Tralles'teki kazı çalışmalarında da kendilerine kolaylık diliyorum. Keşfedilmemiş unsurlar da inşallah gün yüzüne çıkar” diye konuştu. Başkan Çetindoğan ise, “Yalnızca minibüs şoförlerine değil tüm esnaf ve zanaatkarlarda da böyle bir uygulama başlatılmalı. Biz Tralles dendiği zaman yalnızca Üçgözler'i biliyorduk. Ama şimdi bakıyoruz ki çok gelişmiş. Bunu anlatmak lazım. İnşallah bundan sonra başka kentlere gittiğimizde buranın tanıtımını yapacağız” diye konuştu.

Program kapsamında Ahilik Haftası dolayısıyla Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç'e ve Aydın'daki şoförlere gece gündüz hukuki destek veren Avukat Namık Atabay'a da fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Törenin ardından davetliler, Tralles Antik Kenti'ni gezerek bilgi aldı.