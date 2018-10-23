Aydın soğuk ve yağışlı hava etkisine giriyor

Ege Bölgesi yarın Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemleri ile Perşembe günü ise Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Yarın bölge genelinin parçalı çok bulutlu; Aydın il genelinin, İzmir'in ve Manisa'nın güneydoğusu ile Balıkesir'in doğusunun; Perşembe günü ise; kuzey ve batısının ilk saatlerde olmak üzere, öğleye kadar bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklığının Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek rüzgarla birlikte hissedilir şekilde 6 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği, Cuma gününden itibaren tekrar artışa geçerek takip eden günlerde mevsim normallerine ulaşacağı öngörülüyor.