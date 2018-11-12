Aydın soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor

Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek olan Ege Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesi, Çarşamba gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir şekilde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, bölgenin kuzey kesimlerinde görülecek yağmurun yüksek kesimlerde yer-yer karla karışık yağmur şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 11-12, Aydın'da 17-18, Manisa'da 12-13, Balıkesir'de 9-10 ve Çanakkale'de 9-10 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise Ege'nin iç ve kuzey kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor. Başta tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililerin ani sıcaklık düşmesinin neden olabileceği olumsuzluklara olan don olayı ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.