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21 Kasım 2017 09:32

Aydın SP seçim çalışmalarına erken başladı

Saadet Partisi (SP) Aydın İl Başkanlığı seçim çalışmalarına erken başladı.

Aydın SP seçim çalışmalarına erken başladı

21 Kasım 2017 09:32


İl genelinde kongre çalışmalarına giren partililer ilk divan toplantılarını Nazilli’de gerçekleştirdi. Nazilli Öğretmen Evinde düzenledikleri toplantıda muhalefetin çalışmadığını ifade eden Saadet Partisi Genel Kurul Üyesi Aydın İl Sorumlusu Bilal Hazırbulan, “Çalışmayan muhalefet partileri iktidar partisine su taşıyor” dedi.


Toplantıda ilk konuşmayı yapan Saadet Partisi Nazilli İlçe Başkanı Musa Muça, "Saadet Partisi İlçe Başkanlığı olarak uzun zamandır mahalle temsilcilerimiz ve ilçedeki dava arkadaşlarıyla buluşmak istedik. Bu toplantımız bir başlangıç olacak. Bundan böyle partimizin siz çınarları ve siz gelecekleri inşallah partimizin haftalık toplantılarında mahalle temsilcileri ile sık sık birlikte olacağız. Bundan sonra daha iyi kenetlenip, daha çok işler başarırsak güzel işlere imza atacağız. Sorunlarımızı, sıkıntılarımızı birlikte omuzlayarak, Ankara’daki genel merkezimize aktarmalıyız" dedi.


Mevcut muhalefetin proje üretmekten ve ülkenin geleceğiyle ilgili siyaset üretmekten yoksun olduğunu, toplumun refah düzeyini yüceltecek hiç bir çalışma yapmadığını ifade eden Saadet Partisi Genel Kurul Üyesi, Aydın İl Sorumlusu Bilal Hazırbulan, "Muhalefet yapmadıkları çalışmayla mevcut iktidara su taşımış oluyorlar. Bunları hep birlikte takip ediyoruz. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Biz diyoruz ki iç politikada, hayvancılıkta da, tarımda da ve kutuplaşmada da bunların giderilmesinde tek çare var, Milli Görüş Partisi Saadet Partisinin iktidara gelmesidir. Bunu rahat söylüyoruz" dedi.




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