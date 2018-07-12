Aydın Tabip Odası Basın için danışman üyeler atayacak

Bazı haberlerin veriliş biçimi ile kafa karıştırdığını ve vatandaşın daha net ve gerçek bilgileri ulaşması amacıyla ‘Danışman Üyeler’ atayacaklarını belirten Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, bu konuda çalışmaların başladığını ifade etti.

Sağlık haberlerinin verilişi biçimi ile ilgili kaygı taşıdıklarını belirten Başkan Karagözlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Sağlık, toplumumuz için vazgeçilmez bir öğedir. Medyanın en önemli işlevlerinden biri olan bilgilendirme, sağlık iletişimi açısından büyük öneme sahiptir. Sağlık haberleri her zaman en ilgi çeken haberlerden olmaktadır. Bu nedenle de, sağlık haberlerinin verilişi biçimi açısından medya organlarının büyük bir sorumluluğu bulunmaktadır. Günümüzde sağlık haberlerine baktığımızda, ne yazık ki bu kaygıyı taşımayan, ciddi halk sağlığı tehdidi oluşturabilen ve etik sorun taşıyan örnekler izlenebilmektedir. Metodolojik hatalarla dolu yurtiçi ya da yurtdışı çalışmalara çok önem atfederek, kanıt oluşturmayan uygulamalar önerilebilmektedir. Ne yazık ki meslektaşlarımız da çeşitli önceliklerle bu sürece katkıda bulunabilmektedir” dedi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Aydın Tabip Odası olarak zaman zaman meslektaşlarını meslek etiği ilkelerine uyulması konusunda uyarılarda bulunduklarını da kaydeden Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu başkanı Hakan Karagözlü, “Sağlık alanında yapılan ve taraflı olan konularda da yapılan haberde tek tarafa söz verilip karşı tarafın görüşü alınmaması kaygı vericidir. Sağlık kuruluşu ve sağlık ekibine bir açıklama şansı verilmeden yayımlanan haberler mağduriyete neden olmaktadır. Aydın’da da bu yönde yaşanan bir olaydan sonra Aydın Tabip Odası olarak, bu konuda kendimize de bir görev çıkartıyoruz. Tabip Odaları veya uzmanlık dernekleri bu tip haberler için danışman üyeler atayarak basın ve yayın kuruluşlarının ihtiyacını karşılayabilirler. Bu konuda çalışacağız. Aydın’a özel olarak, medyanın sağlık haberciliğindeki rolü, etik kodları ve haber yönetimi konusunda en kısa zamanda bir çalıştay düzenlemek için çalışmalara başlayacağız” dedi.