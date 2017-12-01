Tabip Odası Başkanı Karagözlü, “Nasıl kronik hastalıklar düzenli tedavi altında kontrol altına alınabiliyorsa, HIV enfeksiyonu da aynı şekilde tedavi edilir. Ancak hala HIV sözcüğü korkutucu ve trajik çağrışımları olan, daha da kötüsü AIDS ile eşanlamlı, ölümcül bir hastalık olarak düşünülüyor” dedi.

HIV/AIDS’in toplumda kontrol altına alınabilmesi için öncelikle, sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin HIV enfeksiyonu hakkında yeterli bilgiye sahip olması ve sorunun önemini kavraması gerektiği belirten Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Karagözlü, “Gereksiz önyargı ve endişeler yerine bilimsel ve uygulanabilir önlemlerin yaşama geçirilmesini önemsiyoruz. Göçmenler dahil olmak üzere sağlık güvencesi olmayan herkesin HIV tedavisine erişiminin sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekiyor” dedi.

1 Aralık günün milyonlarca insanın hayatını etkilemeye devam eden büyük bir halk sağlığı sorunu HIV enfeksiyonu ile mücadeleyi hatırlama ve bu konudaki eksi ve artıları değerlendirme günü olarak algılanması gerektiğini kaydeden Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, “HIV enfeksiyonu hızla gelişen tanı ve tedavi yöntemleri sayesinde günümüzde artık diğer kronik hastalıklardan farksızdır. Nasıl kronik hastalıklar düzenli tedavi altında kontrol altına alınabiliyorsa, HIV enfeksiyonu da aynı şekilde tedavi edilir. Ancak hala HIV sözcüğü korkutucu ve trajik çağrışımları olan, daha da kötüsü AIDS ile eşanlamlı, ölümcül bir hastalık olarak düşünülüyor. Oysa HIV bir enfeksiyon etkeni. AIDS ise 8-10 yıl boyunca tedavi edilmeyen HIV enfeksiyonun bağışıklık sistemini çökerterek, bireyi tüberküloz gibi fırsatçı enfeksiyonlar ve değişik kanserlere açık hale getiren, hastalık evresidir. Kesin tanıdan sonra hızla etkili bir tedavi başlandığında, HIV ile yaşayan bireylerin gerek ortalama yaşam süresi, gerekse yaşam kaliteleri HIV ile yaşamayan bireyler ile benzerdir. Tıbbın bugünkü imkanları, HIV’i kontrol edilebilir bir sağlık sorunu haline getirdi. Kontrol edilemeyen sadece kaygılarımız ve önyargılarımız” diye konuştu.

Dünyada hem yeni HIV enfeksiyonu, hem de AIDS nedenli ölümlerin sayısı düşme eğiliminde iken Türkiye’de düzenli ve kararlı bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Dr. Hakan Karagözlü, “2016 sonunda 14.695 kayıtlı vaka olduğu açıklandı; üstelik vakaların yüzde 49’u 25-49 yaş aralığında. Türkiye dünyada son 10 yılda HIV ile yaşayanların sayısında yüzde 465 artış kaydeden tek ülke. Daha da kötüsü ülkede yaşayan 100 kişiden 77’si, ne HIV ne de AIDS hakkında bilgi sahibidir” diyerek bu konuda en büyük sıkıntının bilinçsizlik olduğunu ifade etti.