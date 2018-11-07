Aydın Tabip Odası Başkanı Karagözlü, “Mağdur edilmek istemiyoruz”

Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, TBMM'ye sunulan sağlıkla ilgili kanunda değişiklik yapılmasını dair kanunun, sağlıktaki sorunlara çözüm önermediğini iddia etti.

Başkan Karagözlü, yaptığı basın açıklamasında, “Bilindiği gibi 30 Ekim 2018 tarihinde 6 milletvekili imzası ile AK Parti TBMM Grup Başkanlığı TBMM Başkanlığına 43 maddeden oluşan ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' teklifi verilmiştir. Bu teklif hazırlanırken herhangi hekim ve diğer sağlık meslek örgütlerinden görüş alınmamıştır. Bu nedenle, yıllardır beklenen bir düzenleme hayal kırıklığı oluşturmuş, daha da önemlisi sorunların kökenine yönelik çözümler önermediği gibi sağlık ortamı için yeni riskleri de beraberinde getirmiştir. Bütününde büyük sorunlar içeren teklif bu haliyle kabul edilemez. Çünkü teklifin anlayışında bir sorun bulunmaktadır. TBMM Sağlık Komisyonunda görüşülmekte olan taslak geri çekilmeli yerine hekimlerin ve toplumun taleplerine uygun hukuku esas alan yasa maddeleri içeren yeni bir teklif getirilmelidir. Mesleğimizi icra ederken hiçbir erk tarafından ayrımcılığa tabi tutulmak ve mağdur edilmek istemiyoruz. TBMM'yi bin bir emekle kazanılmış hekimlik mesleğinin icrasını değil sağlıkta şiddeti durduracak somut maddeler içeren yasalar çıkarmaya davet ediyoruz” dedi.