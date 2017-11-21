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21 Kasım 2017 13:49

Aydın Tabip Odası, Ege odlarını ağırladı

AYDIN (İHA) – Aydın Tabip Odası, Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısına ev sahipliği yaptı.

Aydın Tabip Odası, Ege odlarını ağırladı

21 Kasım 2017 13:49


Ege Tabip Odaları Bölge Toplantısı, Aydın Tabip Odasının ev sahipliğinde 18 Kasım 2017 tarihinde Aydın’da gerçekleştirildi. Toplantıya TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Raşit Tükel, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Funda Obuz ve Dr. Dursun Yaşar Ulutaş ile Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla Tabip Odaları yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlüi yaptığı açılış konuşmasında ülke genelindeki sağlık ortamı ve bunun Aydın’daki görüntüsünün örneklerine yer verdi. TTB’nin özverili çalışmalarının öneminin altını çizen Karagözlü, bu çalışmaların görünürlüğünün arttırılması ve TTB bünyesinde katılımın sağlanması konusuna toplantıda yer verilmesini istedi.


TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Mehmet Raşit Tükel ise, bölge toplantılarının ve bölgenin ortak sorunlarının çözümündeki ve de TTB Merkez Konseyin beklentilerinin alınmasının önemini belirtti. Türkiye’de sağlık sektörünün sorunlarına değinen Tükel, katılımcı odalardan karşı karşıya oldukları sorunlar ve yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık sektöründeki sorunların tek tek başlıklar halinde değerlendirildiği toplantıda çözüm önerileri masaya yatırıldı.




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