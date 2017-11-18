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18 Kasım 2017 09:28

Aydın Tabip Odası iş kazalarını masaya yatırdı

Aydın Tabip Odası ve Aydın İnşaat Mühendisleri Odasının ortaklaşa organize ettiği "İş kazaları üzerine" konulu söyleşide Türkiye geneli ve Aydın’da meydana gelen iş kazaları masaya yatırıldı.

Aydın Tabip Odası iş kazalarını masaya yatırdı

18 Kasım 2017 09:28


Aydın Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Konferans salonunda gerçekleştirilen ve Aydında görev yapan doktorlar, mühendisler ve mimarların katıldığı söyleşinin konuğu gazeteci yazar İsmail Saymaz oldu.


Programın açılış konuşmasını yapan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, Türkiye’deki iş kazalarının tamamına yakınının basit tedbirlerle önlenebileceğini belirterek, "Ne yazık ki Türkiye’de emeğe verilen değer ve suçun cezasız kalması ülkemizde rekor düzeyde iş kazalarına yol açmaktadır. Sendikal hak ve özgürlüklerin olmadığı en önemlisi grev haklarının olmadığı bir ülkede iş kazalarının önlenmesi düşünülemez. iş kazaları son dört yılda 6 bin 500’e yakın işçimizi kaybetmişiz. iş kazaları en çok inşaat yol ve metal iş kolunda meydana gelmektedir. ilk üç sıra hiç değişmiyor. trafik kazaları göçükler ve ezilmeler, ve yüksekten düşmeler. İş stresi iş yoğunluğu ve mobing nedeniyle meydana geldiğini düşündüğümüz beyin kanamaları dördüncü sırada, yine iş stresi geçim zorluğu işten atılma korkusu ile meydana gelen öz kıyımlarda beşinci sırada yer almaktadır" dedi.


Aydın İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Mutlu Bilgin ise, Aydın Tabip Odasına bu birlikteliği sağladığı için teşekkür ederek, "Eğitimin çocukluk yaşından itibaren iş kazalarının önlenmesi ile ilgili başlangıcının çocukluk yaşından itibaren olması kanaatindeyim. Meslek grubu olarak ta inşaat mühendisleri iş sağlığı açısından en riskli gruplardan biridir. Kendi meslektaşlarım gerçekten sıkıntıya düşüyorlar" diye konuştu.


Konuşmaların ardından söyleşi "İş kazaları üzerine" konulu söyleşi, gazeteci yazar İsmail Saymaz, Türkiye’de yaşanan iş kazalarından örnekler paylaşarak, bu konudaki tecrübelerini katılımcılara aktardı.




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