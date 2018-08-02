Aydın Tabip Odası mahkumun bıçakla yaraladığı doktoru ziyaret etti

Hakan Karagözlü ve yönetim kurulu üyeleri, açık cezaevinde mahkumun bıçaklı saldırısı sonucu yaralanan genç doktoru hastanede ziyaret etti.

Aydın Açık Cezaevi’nde dün meydana gelen olayda, revirde muayene olmayı ret eden 36 yaşındaki mahkum Erkan A., kendisini hastaneye sevk etmeyen Dr. Yunus Emre Baba’yı bıçaklayarak firar etmişti. Ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Ameliyat sonrası tedavisi süren ve sağlık durumu iyi olan Dr. Baba’yı ziyaret eden Hakan Karagözlü, çıkışta doktorun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Dr. Yunus Emre Baba’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak psikolojik olarak bir takım sorunlar yaşadığını kaydeden Karagözlü, “Çok üzücü bir olay yaşadık. Genç yaştaki bir hekimin bu türlü bir saldırıya uğraması bizleri çok üzdü. Muayene olmadan sevk isteyen hükümlünün doktor arkadaşımıza pusu kurduğunu düşünüyoruz. Doktor arkadaşımız buna rağmen muayene etmiş, kalp testi için yan odaya davet etmiş. ‘Şuan kalpte bir sorun gözükmüyor, sıkıntı varsa o zaman sevk yapayım’ demiş. Güvenlik zafiyeti olup olmadığı konusunda bilgi sahibi değiliz ancak, bir pusu planlayıp doktoru yaraladığını düşünüyoruz. Doktor arkadaşı büyükçe bir pala ile yaralamış. Bu aleti nasıl temin ettiğini bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığımız da bu konuyu yakından takip ediyor. Bizde doktor arkadaşımıza her türlü konuda destekçi olmaya hazırız. Sağlıkta şiddet önlenemese bile alınacak önlemlerle azaltılabileceğini düşünüyoruz. Çıkarılacak bir Sağlıkta Şiddet Yassıyla bu tür istenmeyen olayların azalmasını sağlayabiliriz” diye konuştu.