Aydın Tabip Odası, sağlıkta şiddete hayır dedi

Aydın Tabip Odası, Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniği’nde görevli doktorun hasta yakınları tarafından darp edilmesini kınayarak, biz an önce ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın çıkarılmasını talep etti.



Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniği önünde toplanan gurup adına açıklama yapan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü,”İlimizde sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha eklendi. Adnan Menderes Uygulamamalı ve Araştırma Hastanesi Acil Polikliniğine başvuran bir hastanın yakınları tarafından Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı araştırma görevlisi Dr. Kadir Çiçek saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Dr. Kadir Çiçek’in Aydın Devlet Hastanesinde yapılan muanesinde kafa ve bedeninde çoklu darbe izleri yanı sıra ne yazık ki burnunundan kırıldığı anlaşılmış, acilen ameliyata alınmıştır. Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Aydın Tabip Odası, tüm olanaklarıyla bu vahşete sessiz kalmayacaktır. Meslektaşımızın hakları her türlü yasal ve hukuki yollardan haklarının aranması sürecinde onunla birlikte olacağız. Vatandaşlarımızın en önemli insan hakları olan sağlık haklarını korumaya çalışan tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini güvenli ortamda gerçekleştirmelerinin sağlanması için bir an önce yeni yasal düzenlemeler yapılmalı ve önleyici tedbirler alınmalıdır. ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’ bir an önce çıkarılmalıdır. Aydın Tabip Odası olarak, konunun takipçisi olacağımızı ve sağlıkta şiddet ile mücadelemizi her geçen gün güçlendirerek sürdüreceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.