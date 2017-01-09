Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 18:54

Aydın Tabip Odası ve KESK’ten ihraç eylemi

Aydın Tabip Odası ve KESK’ten ihraç eylemi

09 Ocak 2017 18:54

Aydın Tabip Odası ve KESK Aydın Şubeler Platformu, KHK ile ihraç edilen ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu ile KESK üyelerine destek verdi.

Aydın Tabip Odası ve KESK Aydın Şubeler Platformu üyeleri, KHK ile ihraç edilen ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu ile KESK üyelerine destek vermek amacıyla Atatürk Kent Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Peş peşe çıkan KHK’lerle üyelerinin meslekten ihraç edildiğini savunan Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, “Aydın’daki kamu emekçileri olarak OHAl ve KHK düzeninden payımıza düşeni alıyoruz. İhraç torbası içerisinde yaşamı boyunca emek, demokrasi ve barış mücadelesinde en ön safta yer almış akademisyen ve kamu emekçileri de yer aldı. 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 679 sayılı KHK ile KESK ve Aydın Tabip Odası üyesi ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu, İzmir Yapı-Yol Sen Şube Başkanı Erdoğan Polat, BES üyesi SGK avukatı Yalçın Durmuş ihraç edilmiştir. Bunun yanı sıra OHAL sürecinde ilimiz genelinde demokratik sendikal mücadele yürütmelerinden ve sosyal medya paylaşımlarından ötürü 10 KESK üyesi açığa alınmıştır. Aydın Tabip Odası ve KESK Aydın Şubeler Platformu olarak haksız ve hukuksuz bir şekilde ihraç edilen ve de açığa alınan kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmelerini istiyoruz” dedi.

Bugün başlayan anayasa görüşmeleri için TBMM önünde toplanan gruba polis tarafından yapılan müdahaleyi eleştiren Eğitim-Sen Aydın Şube Başkanı Ali Gün ise, her şart ve koşul altına mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

Basın açıklaması ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Şükrü Boylu ve İzmir Yapı-Yol Sen Şube Başkanı Erdoğan Polat’ın yaptığı konuşmalarla sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    9°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç