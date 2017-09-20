Aydın Tabip Odası’dan KHK açıklaması

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, yaptığı açıklamada; kendilerinin karşı çıkmalarına rağmen Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısının 02 Kasım 2001 tarihinde 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirildiğini ve yeni KHK’lar ile değişiklerin devam edeceğini iddia etti. Karagözlü, 694 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısında yeni değişikliklerin olacağını öne sürerek; "Sağlık Bakanlığı uzun zamandır başta Türk Tabipler Birliği olmak üzere meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarının bilgi ve birikiminden yararlanmayı red etmiştir. Sonuç ortadadır. Bir kez daha görevimizi yapıyoruz. Buradan yeni Sağlık Bakanımızı uyarıyoruz. 5-6 yıl sonra aynı duruma düşmemek için Şehir Hastaneleri sevdanızdan vazgeçin. Şehir hastaneleri ciddi anlamda kamu zararına neden olmaktadır. Esas yapılması gereken halkın sağlık sorunlarına, hekim ve sağlık çalışanlarının birikmiş sorunlarıyla ilgilenmektir. Sağlık Bakanlığı ülkemizin sağlık politikalarını başta üniversite ve meslek örgütleri olmak üzere tüm paydaşların görüşleri alındığı bir süreçle yön vermelidir. Bizler Aydın Tabip Odası olarak ülkemiz insanlarının sağlığının tarafındayız. İnsanlarımızın sağlığının da ancak ortak akıl ve işbirliği ile sağlanabileceğine inanıyoruz” dedi.