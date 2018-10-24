Aydın tabip odasından ‘kriz' değerlendirmesi

Aydın Tabip Odası tarafından, ülkede yaşanmakta olan ekonomik krizin sağlık üzerinde etkilerini azaltmak ve konuda hekimlerin bilinçlenmesi amacıyla ‘Krizde sağlık' konulu seminer düzenlendi. Tür Tabipler Birliği (TTB) eski başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu tarafından verilen seminerin açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, “Krizler en çok sağlığı etkiler. Bu nedenle kimine göre yaşanan kimine göre ise kapıya dayanan ekonomik kriz nedeniyle hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarımızı bilinçlendirmek amacıyla bu programı düzenledik” dedi.

Efeler Belediyesi Mili Aydın Bankası Salonu'nda düzenlenen seminere Tabip Odası Yöneticilerinin yanı sıra hekimler, sağlık çalışanları katıldı. Seminerin açılışında konuşan Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, ekonomik krizlerin en çok sağlığı ve sağlık alanlarını etkilediğinin artık çok iyi bilindiğini belirterek “Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlü olmayan ülkelerin krizden daha fazla etkilendiğini biliyoruz. Hele ‘Sağlıkta dönüşüm' programının uygulanmaya başladığı son 15 yılda yanlış politikalarda ısrarcı olunması nedeniyle ülkemizde ekonomik krizlerde sağlık daha da vahim duruma düşer. Ekonomik kriz işletmeleri vurduğu gibi işletme mantığıyla yönetilen sağlık kurumlarını da vurması kaçınılmazdır. Sağlık hizmeti kullanımında artan eşitsizlikler, bireylerin fiziksel ve ruhsal sorunlarında artış, tanı ve tedaviye yönelik yöntemlerin, özellikle ilaç fiyatlarının yükselmesi ve ilaca erişimde zorluklar ekonomik krizlerde daha fazla yaşanır. Kamu bütçesinden sağlığa ayrılan payın azalması, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında oluşan mali sıkıntılar, toplumda ve sağlık hizmeti sektöründeki issizlik, isten çıkartmalar ve buna bağlı olarak sağlık güvencesinin kaybedilmesi katkı paylarının artması gibi birçok sorun şu an içimizde bulunduğumuz durum nedeniyle çok önemlidir” diyerek gerekli tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini kaydetti.

Daha sonra konuşan TTB eski Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu, “Krizde Sağlık” konulu sunumunu yaptı. Türkiye'nin bir an önce sağlık alanında daha da gelişmesi ve olası sıkıntıları çözebilmesi için ‘Sağlık turizmine' ağırlık vermesi gerektiğini belirten Erişoğlu, “Türkiye'de sağlık turizminin geliştirilmesi şart. Dünya ölçeğinde kriz her zaman toplum sağlığını da olumsuz etkilemiştir” dedi.

Konuşmasının ardından Dr. Eriş Bilaloğlu'na Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü tarafından plaket verildi.