Aydın Tabip Odasından sağlıkta şiddet açıklaması

Hakan Karagözlü, Türkiye’deki sağlık ortamında şiddet olaylarının giderek arttığına işaret etti.

Dr. Hakan Karagözlü, yaptığı açıklamada; “Sağlık çalışanına şiddete maalesef bir yenisi eklenmiştir. Antalya Kemer ‘de Aile hekimi arkadaşımız görevi başındayken uygunsuz bir isteği reddedilen kişi tarafından saldırıya uğramıştır. Arkadaşımız halen hastanede tedavi altındadır. Biz hekimler artık bu sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının son bulmasını istiyoruz. Şifa veren ellere saldırmak insanlık dışıdır. ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’ talebini sürekli yinelemekteyiz. Vatandaşa müşteri gözüyle bakan, her durumda sağlık çalışanlarının haksız olduğunu kabul eden, BİMER ve CİMER’i haksız bir baskı aracı olarak kullanan bir yaklaşımın sonuçlarını yaşamaktayız. Bu yaklaşım sürecek olursa daha vahim sonuçlar bizi beklemektedir. Ülkemizde hekimlerin çalışma ortamı sorunları acilen çözülemezse, meslektaşlarımızın hekimlikten uzaklaşmaları olasıdır.

Yasada, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı, görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu ve yaptırımı ayrı olarak düzenlenmiş olsa da, yapılan düzenlemede tutuklama tedbirinin hâkimin takdirinde olduğu, kasten yaralama suçları dışında bırakılsa da, üst sınırı iki yılı geçmeyen yaralama suçlarında tutuklamaya karar verilemediği görülmektedir.

Hükümetlerin uyguladığı sağlık politikalarını gözden geçirmeden, dilini değiştirmeden gösterilecek hiçbir yaklaşım şiddeti durduramaz durduramadı. Sağlık politikaları oluşturulurken sağlık çalışanlarının da katkı ve desteği alınmalıdır. Bir kez daha yineliyoruz; Sağlıkta şiddetin olmadığı bir sağlık ortamında görev yapmak, şiddetin olmadığı bir toplumda yaşamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.