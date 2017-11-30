Aydın tarım ürünleri ihracatında rekor artış

Ekim ayı ihracat ve ithalat rakamları hakkında bilgi veren AYSO Başkanı Şahin, “Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkemizin ihracatı 2017 yılı Ekim ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 9 artarak 13 milyar 942 milyon dolar, ithalat yüzde 25 artarak 21 milyar 267 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 73,9 artarak 7 milyar 324 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Ekim ayında yüzde 75,2 iken, 2017 Ekim ayında yüzde 65,6’ya düştü. Ülkemizin son 12 aylık performansını 2016 yılı ile kıyasladığımızda ihracat yaklaşık yüzde 8,47 artarak 154 milyar 601 milyon dolar, ithalat yaklaşık yüzde 13,57 artarak 225 milyar 562 milyon dolar olmuştur. Ekim ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,1’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3.9, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 36, orta düşük teknoloji ürünlerin payı yüzde 26,1 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 34 olmuştur. Aynı dönemde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3’tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin 2017 Ekim ayında imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 16.6, orta yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 42.3, orta düşük teknolojili ürünlerin payı yüzde 30,4 ve düşük teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 10,7’dir” dedi.

Aydın’da tarımsal ürün ihracatında önemli bir artış yaşandığını kaydeden Şahin, “İlimizde 2017 yılı Ekim ayı ihracatı 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 37,45 artarak 83 milyon 441 bin 802 dolar, ithalat ise yüzde 46,04 artarak 19 milyon 935 bin 447 dolar olarak gerçekleşti. İlimizde son 12 aylık dönemde ise ihracatımız 675 milyon 365 bin 499 dolar, 2016 yılı 12 aylık dönemi incelediğimizde ise bu rakam 617 milyon 678 bin 628 dolar olmuştur. Bu rakamlara göre son 12 aylık ihracat yaklaşık yüzde 9,34 artmıştır. İthalat rakamlarına bakıldığında ise 2016 yılında ithalatımız 271 milyon 681 bin 923 dolar, son 12 aylık ithalatımız ise 257 milyon 937 bin 457 dolar olarak gerçekleşmiştir. Buradan da ithalatımızın yaklaşık yüzde 5,06 azaldığı görülmektedir. Ekim ayında ilimizden gerçekleşen ihracatın yüzde 0,23’ünü yüksek teknolojili ürünler, yüzde 31,24’ünü orta yüksek teknoloji ürünler, yüzde 6,62’sini orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 61,91’ini düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur. Aynı dönemde gerçekleşen ithalatın yüzde 2,62’sini yüksek teknolojili ürünler, yüzde 39,85’ini orta yüksek teknolojili ürünler, yüzde 17,13’ünü orta düşük teknolojili ürünler ve yüzde 40,40’ını düşük teknolojili ürünler oluşturmuştur” diye konuştu.

Gıda ürünleri ihracatında rekor yaşandı

Aydın’dan en fazla ihracat yapılan ülke ve sektörlere değinen Şahin, şu bilgileri verdi: “2017 yılı Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız 5 ülke arasında ilk sırada Fransa 7 milyon 311 bin 625 dolar, ikinci sırada İtalya 7 milyon 79 bin 424 dolar, üçüncü sırada Almanya 6 milyon 109 bin 746 dolar, dördüncü sırada İspanya 5 milyon 432 bin 94 dolar ve beşinci sırada ABD 4 milyon 968 bin 890 dolar ile yer almaktadır. İlimiz 4 farklı serbest bölge olmak üzere, 99 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmekteyiz. Gıda ürünleri ihracatı 2016 Ekim ayında 7 milyon 129 bin 379 dolar iken 2017 Ekim ayı ihracatında 33 milyon 381 bin 025 dolara ulaşmıştır. Bu artış İlimizde Tarım ürünleri ihracatçılarının sayısını ve gücünü ifade etmektedir. Bölgemizin Tarıma dayalı sanayi ile ön plana çıkması ihracatımızın gelişimi açısından önem arz etmektedir. Sektörel olarak Ekim ayına baktığımızda ise ilk beş sektör şöyle sıralanmaktadır. İlk sırada Gıda ürünleri ve içecek 33 milyon 381 bin 25 dolar, ikinci sırada Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat 15 milyon 316 bin 428 dolar, üçüncü sırada Taşocakçılığı ve diğer madencilik 11 milyon 492 bin 626 dolar, dördüncü sırada Motorlu kara taşıtı ve römorklar 7 milyon 83 bin 722 dolar ve beşinci sırada ise Metal eşya sanayi 3 milyon 200 bin 835 dolar ile yer almaktadır”