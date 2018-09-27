Aydın TEMA'dan jeotermal açıklaması

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, toprağa, havaya ve suya sahip çıkılması gerektiğini belirterek, tarımsal ilaçlar, arıtılmayan evsel atıklar ve jeotermal santraller nedeniyle, Aydın'ın verimli topraklarına zarar verildiğini savunarak, “Gelin hep beraber geleceğimizi kurtaralım” diyerek vatandaşları tüm canlıların ortak paydası olan çevreye karşı duyarlı olmaları için TEMA'ya üye olmaya çağırdı.

TEMA Vakfı'nın; yüzlerce projeye imza attığını, ülkeyi uluslararası çevre kuruluşlarında başarıyla temsil ettiğini ve ödüller aldığını belirten Mehmet Özdemir, yerelde yapılan eğitim, ağaçlandırma, gönüllülük, savunuculuk ve bilinçlendirme konularında gönüllü üyeleriyle birlikte mücadeleye devam edeceklerini ifade etti.

Aydın Çevre Mücadelesi ( AYÇEM) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Metin Aydın'da, 2007 yılında çıkarılan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu sonrası Aydın topraklarının yüzde 80'i jeotermal kullanımına açıldığını ifade ederek, Türkiye'de ihaleye çıkarılıp satılan jeotermal sahaların yüzde 73'ü Aydın'da yer aldığı belirtti.