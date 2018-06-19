Aydın Ticaret Borsası, AB Proje sergisinde çalışmalarını anlattı

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur’un hazır bulunduğu programda, Aydın Ticaret Borsasının standında, KOSGEB tarafından desteklenen Tematik Proje kapsamında Aydın İli Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye uygun görülen "Degüstatör Eğitmenliği ve Degüstatörlük" projesi ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmeye hak kazanan, Aydın Ticaret Borsası’nın ortak olduğu “Pazarlama, Uluslararasılaşma ve Kalkınma” (MIND) projesi hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

AB Türkiye Delegasyonu Heyet Başkanı Büyükelçi Dr. Christian Berger’e Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC) tarafından akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanı Celil Oruç tarafından zeytinyağı tadımı yaptırılarak, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebileceği, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verildi.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı bilgilendirmede “AB tarafından ülkemize uygulanan politikalar ile ülkemiz zeytinyağı ihracatı olumsuz yönde etkilenmektedir. AB, özellikle ambalajlı zeytinyağında yüksek oranlarda vergi uygulamaktadır. Dünya zeytin ve zeytinyağı üreticisi ilk beş ülke içerisinde yer almamıza rağmen Türkiye Avrupa pazarına ancak katma değeri düşük ham zeytinyağını dökme olarak satarak girebiliyor. Bu zeytinyağını İtalya ve İspanya gibi Akdeniz`in diğer büyük zeytin üreticisi ülkeler, ülkelerindeki dahilde işleme rejimi teşvikleriyle satın alarak, Türk zeytinyağını ambalaja koyarak ABD, Kanada ve Japonya gibi büyük zeytinyağı ithalatçısı ülkelere Türk firmalarımızdan daha iyi fiyatlarla pazar buluyor. Ülkemiz büyük pazarlarda kotalar ve gümrük vergilerinden dolayı, yeterince Türkiye adına ürününü satamamaktadır. AB tarafında uygulanan vergi ve kotaların Türk Zeytinyağı adına daha makul bir düzeyde olması gerekiyor” dedi.