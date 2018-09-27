Aydin Ticaret Borsası ‘Aydın Zeytinyağını' Eskişehir'de tanıtacak

Aydın Tcaret Borsası, zeytinyağı tadım ve tanıtım faaliyetlerine 29-30 Eylül 2018 tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştireceği etkinlikle devam edecek.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2015-2017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri 24 aylık süreç içerisinde 20 ilde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağı konusunda ki hassasiyetimiz ve bir önceki projemizden aldığımız olumlu tepkiler sebebiyle daha önce tadım ve tanıtım yapılmayan İstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstanbul (Anadolu) ve Rize olmak üzere 10 ilimizde daha tadım ve tanıtım yapılması planlanmıştır. İkinci etap tadım ve tanıtım etkinliğimiz çerçevesinde, Temmuz ayında ilk etkinliğimizi İstanbul (Avrupa) Marmara Forum AVM'de başarıyla gerçekleştirdik.

Tadım faaliyetlerinin devam ettiren Aydın Ticaret Borsası ikinci Tadım ve Tanıtım etkinliğini 29-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir Park AVM'de gerçekleştirecek. 29-30 Eylül 2018 tarihleri arasında Eskişehir Espark AVM'de 2. Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tadım uzmanlarımız tüketicilerimize ‘doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği' tadım yaptırılarak anlatılacaktır. Tadım ve Tanıtım faaliyetlerimiz ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 29-30 Eylül tarihlerinde Eskişehir Espark AVM'ye bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.