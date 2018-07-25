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25 Temmuz 2018 10:43

Aydın Ticaret Borsası, ’Aydın Zeytinyağını’ İstanbul’da tanıtacak

Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen "Aydın Zeytinyağı Tadım ve Tanıtımı" projesi faaliyetleri 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Aydın Ticaret Borsası, ’Aydın Zeytinyağını’ İstanbul’da tanıtacak

25 Temmuz 2018 10:43



Aydın Ticaret Borsası tarafından 2015-2017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri 24 aylık süreç içerisinde 20 ilde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti. Tadım faaliyetlerinin devam ettiren Aydın Ticaret Borsası ilk Tadım ve Tanıtım etkinliğini 28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul (Avrupa) Marmara Forum AVM’de gerçekleştirecek.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanıu Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağı konusunda ki hassasiyetimiz ve bir önceki projemizden aldığımız olumlu tepkiler sebebiyle 2018 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle daha önce tadım ve tanıtım yapılmayan İstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstabul (Anadolu) ve Rize olmak üzere 10 ilimizde daha tadım ve tanıtım yapılması planlanmıştır. Gerçekleştirilecek tadım ve tanıtım etkinliklerinde tadım uzmanlarımız vasıtası ile tüketicilerimize “doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatılacaktır. Tanıtım faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine gore üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. 28-29 Temmuz tarihlerinde İstanbul Marmara Forum AVM’ye bekliyoruz" dedi.



Zeytinyağı Tadımı Nasıl Yapılır?


Zeytinyağı bir meyve suyu gibi tamamen fiziksel işlemlere tabi tutularak üretilmektedir. Bu nedenle zeytinyağı iz (minör) bileşenler dediğimiz yararlı bileşenleri içermektedir. Zeytinyağının yöresel ve lezzet özelliklerini belirleyen maddeler, uçucular dahil olmak üzere bu grupta yer almaktadır. Bu minör maddelerin nitelik ve nicelikleri zeytinin cinsine, üretildiği bölgenin ekosistemine, yağın çıkarılış teknolojisine, depolama ve şişeleme faktörlerine bağlıdır. Zeytin meyvesi uygun şartlar 27-300 de, oksijen ve ışık kaynağından uzak bir şekilde sıkıldığı taktirde, elde edilen zeytinyağı yukarıda bahsedilen bütün minör bileşenleri zeytinin çeşidine ve coğrafi şartlarına göre uygun oranlarda içerecektir. Bir zeytinyağının bu bileşenleri içerip içermediğini çok karmaşık yöntemlerle tespit edebildiğimiz gibi, kabaca içerdiğini anlayabildiğimiz basit bir yöntem tadımdır. Koklama ve tat duyusuna bağlı olan bu değerlendirme yağın önce koklanması ve daha sonra tadılması esasına dayanır. Bu yöntemde yağ koklandığında duyusal olarak tadan kişi de taze, yeşil veya bir meyve kokluyormuş (örneğin zeytin) hissi uyandırmalı, tadıldığında ise rahatsız etmeyecek tiksindirmeyecek şekilde ağızda bir burukluk (Acılık) ve boğaz kenarlarında ise bir yakıcılık bırakmalıdır.




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