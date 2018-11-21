Aydın Ticaret Borsası 'Aydın Zeytinyağını' Kastomonu'da tanıtacak

Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen "Aydın Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Faaliyeti“ 24-25 Kasım 2018 tarihlerinde Kastamonu Barutçuoğlu AVM'de gerçekleşecek.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 2015-2017 yılları arasında, İstanbul Ticaret Borsası, Ege Zeytin Zeytinyağı ihracatçıları Birliği, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi ve AYTB Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. ortaklığında KOSGEB tarafından desteklenen “Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım etkinlikleri 24 aylık süreç içerisinde 20 ilde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmişti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; "Aydın Ticaret Borsası olarak kaliteli zeytinyağı konusunda ki hassasiyetimiz ve bir önceki projemizden aldığımız olumlu tepkiler sebebiyle daha önce tadım ve tanıtım yapılmayan İstanbul (Avrupa), Eşkişehir, Kastomonu, Kayseri, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, İstanbul (Anadolu) ve Rize olmak üzere 10 ilimizde daha tadım ve tanıtım yapılması planlanmıştır. İkinci etap tadım ve tanıtım etkinliğimiz çerçevesinde, Temmuz ayında başladığımız etkinliklerimiz İstanbul (Avrupa) Marmara Forum AVM'de , Eskişehir Park AVM'de başarıyla gerçekleştirdik. Tadım faaliyetlerinin devam ettiren Aydın Ticaret Borsası üçüncü tadım ve tanıtım etkinliğini 24-25 Kasım tarihlerinde Kastamonu Barutçuoğlu AVM'de gerçekleştirecek.

24-25 Kasım 2018 tarihleri arasında Kastamonu Barutçuoğlu Avm'de 3. Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tadım uzmanlarımız tüketicilere “doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatacaklar. Tadım ve Tanıtım faaliyetlerimiz ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine gore üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır. Doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiğini öğrenmek isteyen herkesi 24-25 Kasım tarihlerinde Kastamonu Barutçuoğlu AVM'ye bekliyoruz" dedi.