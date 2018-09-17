Aydın Ticaret Borsası, Bakan Pakdemirli'den incire destek istedi

Bakan Pakdemirli ilk olarak ATB Yönetim Kurulu üyesi Günaydınlar Organik İncir İşleme Tesisine ziyarette bulundu.

Bakan Pakdemirli, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Ak Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz ve Rıza Posacı ve İşletme sahibi Kazım Günaydın tarafından karşılandı. Bakan Pakdemirli'ye karşılama sırasında ATB Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Meclis Üyesi Ali Çevik tarafından Aydın Kestanesinden imal edilen Kestane Şekeri, Aydın Zeytinyağı ve Aydın İnciri hediye ettiler. Ardından da Nazilli Pamuk ve Araştırma Enstitüsü Müdürü Koray Şimşek tarafından pamuk dalından yapılmış bir arajman verildi. Pakdemirli, kendisine verilen, açmış pamuk dallarından yapılmış arajmanı 'yeni nesil çiçek' olarak niteledi.

Organik incir işleme tesisini gezen Bakan Pakdemirli, işletme sahibi Kazım Günaydın tarafından işletmesi ve Aydın inciri hakkında bilgiler aldı. Bakan Pakdemirli'ye kuru incir ve kayısı ikram eden Günaydın, kendisinin aynı zamanda bir incir üreticisi olduğunu da belirterek; "Geçen yıl 25 ton, bu yıl ise 16 ton incir elde ettim. Yağmurlar nedeniyle verim düşüklüğü yaşandı. Bölgemizde incirle ilgili bir destekleme yapılmasını arzu ediyoruz" dedi.

Bakan Pakdemirli ''incirin bölge için önemi çok büyük'' bu konuda gereken değerlendirmeyi yapacaklarını belirtti.