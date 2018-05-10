Aydın Ticaret Borsası Olivetech fuarında yerini aldı

si gerçekleşen Olivtech 2018 “Gurme İzmir” zeytin, zeytinyağı, süt ürünleri, şarap ve teknolojileri fuarında Aydın Ticaret Borsası yerini aldı. Fuarda Aydın Ticaret Borsası tarafından tüketicilerin de bilinçlendirilmesi amacıyla tadım etkinlikleri düzenlenecek.

8. Olivtech 2018 “Gurme İzmir” Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı Aydın Ticaret Borsası standında Borsa üyelerinin markalı zeytin, zeytinyağı, zeytinyağlı sabun ürünlerinin tanıtımının yanı sıra, yerli ve yabancı ziyaretçilere Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları tarafından 09-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında fuar süresince zeytinyağı tadımı yaptırılarak, kaliteli zeytinyağında olması gereken özellikler hakkında bilgiler verilecek.

“Türkiye’de kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı markalarının arttırılması gerekiyor”

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur yaptığı açıklamada; Türkiye’de kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin ve zeytinyağı markalarının daha da arttırılması gerektiğini ifade ederek, zeytinyağı üreticisi beş büyük ülke içinde yer almamıza rağmen, diğer üretici ülkelerle karşılaştırıldığında, halen kişi başına tüketim miktarı 1,5 -2 kg gibi son derece düşük seviyededir. Bu rakam bazı ülkelerde ortalama 22 kg’a ulaşmaktadır. Ülkemizde zeytinyağı tüketimi, ağırlıklı olarak üretim bölgeleri olan Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. İç ve Doğu Anadolu’da bu oran yok denecek kadar az ve zeytinyağı adı altında başka yağlar tüketilmektedir. Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli uzmanlarımız, fuar süresince tüketicilerle birebir görüşerek, tüketicilere kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebileceklerini, tadım yaptırarak anlatacaklar. Tüketicilerimiz tadım konusunda bu şekilde bilinçlendirildiği takdirde hem tüketim arttırılabilir, hem de tağşiş bir nebze de olsa minimize edilebilir. Amacımız bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasıdır” ifadelerine yer verdi.