Aydın Ticaret Borsası reel ve finans sektörü buluşmasına katıldı

Toplantıda reel sektörün ve bankacılık sektörünün temsilcileri bir araya gelerek istişarede bulundular. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada her iki sektörün de güçlü olması gerektiğine işaret ederek, “Bu iki sektör birbirine bağlıdır. Biri zayıfladığında diğeri de zayıflar, birisi güçlendiğinde diğeri de güçlenir” dedi.

Hisarcıklıoğlu reel sektörün ve KOBİ'lerin finansmana ulaşma imkânının açık tutulmasının önemi üzerinde durdu.

Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısına Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkan Yardımcıları Ahmet Şenel ve Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Ali Çevik, Mustafa Akdam, Mehmet Ali Avcu ve Adem Türkmen iştirak etti.