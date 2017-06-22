Aydın Ticaret Borsası üyelerini iftarda ağırladı

İftarda konuşan Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel ise irken borsa üyeleri de bir araya geldiği iftarda birlik beraberlik mesajı verdi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aydın Ticaret Borsası tarafından üyeler arasındaki kaynaşmayı amaçlayan iftar yemeği verdi. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı ve yönetim kurulu üyelerinin misafirleri ile yakından ilgilendiği iftar etkinliğine borsa yönetim kurulu ve meclis üyeleri eksiksiz katılırken Meclis Başkanı Bahri Erdel, borsanın çalışmaları hakkında kısa bir değerlendirme yaptı.

Borsa olarak üye odaklı çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Bahri Erdel, “Borsa olarak her zaman örnek olacak, ilimizi ve üyelerimizi daha da ileriye taşıyacak çalışmalar içindeyiz. Üyelerimizden aldığımız güç ve destek ile var olan gücümüzle ilimize ve üyelerimize yararlı olmaya devam edip hep birlikte daha güzel çalışmalara imza atacağız. Borsamızın bakanlık nezdinde etkin çalışmaları sonucu gerçek usülde vergide tabi olmayan çiftçilerimizden borsa tescilinden yararlandığından dolayı mustahsil makbuzlarından 7 bin TL’lik hak 09 Haziran 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu vesileyle Ramazan ayını kutlar ve Ramazan Bayramının tüm Müslüman alemine barış, huzur, bereket ve sağlık getirmesini temenni ederim” dedi.