Aydın Ticaret Borsası üyelerini 01-03 Aralık tarihleri arasında Antalya Expo Center’de gerçekleşen, Uluslararası katılımlı “Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları Ve Teknolojileri Fuarı” fuarıyla buluşturdu.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyeleri Adnan Bosnalı, Ali Çevik, Rıza Uyar, Ahmet Şenel, Erkan Aslan, Mehmet Ali Avcu ve beraberindeki Borsa üyeleri “Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları Ve Teknolojileri” Fuarı’nı ziyaret etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Ülkemizin her köşesi verimli topraklara sahiptir. Bu topraklarda yaşamak bizim ayrıcalığımızdır. ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ temasıyla gerçekleşen ‘Uluslararası Sera, Tarım Ekipmanları ve Teknolojileri’ fuarı sonrasında üyelerimizin duydukları memnuniyet bizleri onurlandırmıştır. Fuarlar, yeni teknolojileri görmenin yanı sıra, üyelerimiz ve Borsamız arasındaki iletişimi güçlendirmek, öneri talep ve isteklerini, yüz yüze bizlere iletmeleri sağlamak adına çok önemlidir. Katılım sağlayan Borsamız üyelerine teşekkürlerimi sunarım” dedi.