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11 Temmuz 2017 10:08

Aydın Ticaret Borsası, Vali Köşger’i bilgilendirdi

Aydın Ticaret Borsası Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri, makamında ziyaret ettikleri Vali Yavuz Selim Köşger’i çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Aydın Ticaret Borsası, Vali Köşger’i bilgilendirdi

11 Temmuz 2017 10:08


Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Kazım Günaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen ve Yakup Er, Meclis Üyelerinden Ali Çevik, Rıza Uyar, Erkan Aslan ve Mehmet Ali Avcu Vali Yavuz Selim Köşger’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyarette, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel; Aydın tarım ürünleri, Borsa tarafından hayata geçirilen projeler ile devam etmekte olan projelerin mevcut durumları hakkında bilgiler verdi.


Yapılan ziyaret sonrasında Aydın Ticaret Borsası heyeti, Vali Yavuz Selim Köşger’e görevlerinde başarılar dileyerek, Coğrafi İşaretli ürünleri olan Aydın İnciri, Aydın Kestanesinden elde edilmiş Kestane Şekeri ve Zeytinyağı ikram ettiler.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yavuz Selim Köşger, Borsa tarafından dile getirilen projelere destek olacaklarını ifade etti.




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