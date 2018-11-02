Aydın Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası pamuğu konuştu

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Meclis Başkan yardımcısı Rıza Uyar ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen'in Efeler Ziraat Odası yönetimini ziyaret etti Aydın tarımının ele alındığı ziyarette, gündemi pamuk fiyatlarındaki düşüş oluşturdu.

Efeler Ziraat Odası üyeleriyle Aydın Ticaret Borsası üyelerinin Aydın tarımı için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Borsa Meclis Başkanı Bahri Erdel; “Aydın tarım ürünlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için Efeler Ziraat Odası'nın projelerine biz dahil oluruz. Onlar bizim projelerimize dahil olurlar. Ortak hedefimiz Aydın tarım ürünlerini daha fazla değer kazandırmak. Şu anda Aydın'da pamuk hasadı bitmek üzere fakat oluşan fiyatlar, pamuğun gerçek fiyatı değil. Bazı ekonomik sıkıntılardan dolayı iplik tüccarları mal alımına yanaşmıyorlar. Üreticilerimiz de tarım krediye, bankalara olan borçlarından dolayı pamuğunu satmak zorunda kalıyor. Aacil ihtiyacı olmayan üreticimiz elindeki pamuğu satmaz biraz daha dayanabilir ise önümüzdeki günlerde pamuk fiyatları yükselecek ve gerçek değerini bulacaktır” dedi.

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu ise, “Bizler iç içeyiz aynı ürünleri işliyor ve pazarlıyoruz. Çiftçimizle ilgili neler yapabiliriz; Borsamız ve diğer sivil toplum örgütleri ile beraber bu çalışma içindeyiz. Aydın ilinin yüzde ellisi çiftçi, yani hepimiz bu geminin içindeyiz. Zaman zaman hep birlikte sorunlarımızı Ankara'da dile getiriyoruz. Son zamanlarda yine pamukta fiyat sıkıntısı yaşıyoruz. Bunu her hasat döneminde yaşıyoruz. Sadece bu senenin sorunu değil. Pamuğun maliyeti 4 TL civarında fakat borsada fiyat 3 lira 300 kuruş ile 3 lira 500 kuruş arasında. Yani maliyetinin altında bir fiyat. Üreticilerimiz zararla karşı karşıya, şu an 80 kuruş olan desteklemelerin daha yukarıları çekilmesi için beklentilerimiz var. Arpa ve buğdayda iki katına çıkarılan gübre desteklerinin, pamuk ürününe verilmesine bekliyoruz. Pamuğun girdi maliyetlerini bu tür desteklerle düşürebiliriz. Eğer pamuk fiyatları bu şekilde kalırsa önümüzdeki yıl olmasa bile gelecek yıllarda pamuk ekim alanlarında azalma olacağı endişesi yaşıyoruz” diye konuştu.