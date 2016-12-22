Aydın Ticaret Borsası zeytinyağını Malatya’da tanıtacak

Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması” projesi kapsamında 20 ilde yapılacak tadım ve tanıtım faaliyetlerinin 15’incisi 24-25 Aralık tarihlerinde Malatya’da gerçekleşecek.



İstanbul Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) ve Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş ortaklığında Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurularak KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun görülen “Zeytinyağının Pazar Payının Arttırılması Projesi” kapsamında tanıtım ve tadım faaliyetlerinin on beşincisi 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde Malatya Park AVM’de gerçekleşecek.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; “Projenin amacının kişi başına düşen zeytinyağı tüketiminin arttırılması ve saf zeytinyağının tüketici ile karşı karşıya getirilmesidir. Tüketicilere, Uluslararası Zeytin Konseyi (International Olive Council / IOC ) tarafından akredite olan Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tadım uzmanlarımız tarafından, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgiler verilerek, sağlıklı ve bilinçli bir tüketici kitlesi oluşmasına katkı sağlamak, Zeytinyağı markalarının ve iç pazar payının arttırılması amaçlanmaktadır. Malatyalıları Zeytinyağı Tadım Etkinliğimize bekliyoruz” dedi.