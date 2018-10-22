Aydın Ticaret Borsasında ‘ Zeytinyağı Operatörlük' eğitimi gerçekleştirildi

Aydın Ticaret Borsasında 3 gün boyunca devam eden 'Zeytinyağı Operatörlük' eğitim programı tamamlandı.

Aydın Ticaret Borsası ve Haus Makine işbirliğiyle 3 gün süren 'Zeytinyağı Operatörlük Eğitiminin' 1. günü Aydın Ticaret Borsası konferans salonunda katılımcılara ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Dekan Yrd. Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu tarafından zeytinin toplama aşamasından zeytinyağı sürecine kadar dikkat edilmesi gereken konular hakkında eğitim verildi.

Aydın Ticaret Borsası Zeytinyağı Tadım Panel Başkanı Yusuf Küçük, yaptığı bilgilendirmede; “Zeytinyağı bir meyve suyu gibi tamamen fiziksel işlemlere tabi tutularak üretilmektedir. Bu nedenle zeytinyağı iz (minör) bileşenler dediğimiz yararlı bileşenleri içermektedir. Zeytinyağının yöresel ve lezzet özelliklerini belirleyen maddeler, uçucular dahil olmak üzere bu grupta yer almaktadır. Bu minör maddelerin nitelik ve nicelikleri zeytinin cinsine, üretildiği bölgenin ekosistemine, yağın çıkarılış teknolojisine, depolama ve şişeleme faktörlerine bağlıdır. Zeytin meyvesi uygun şartlar da 27-300 de, oksijen ve ışık kaynağından uzak bir şekilde sıkıldığı taktirde, elde edilen zeytinyağı yukarıda bahsedilen bütün minör bileşenleri zeytinin çeşidine ve coğrafi şartlarına göre uygun oranlarda içerecektir. Bir zeytinyağının bu bileşenleri içerip içermediğini çok karmaşık yöntemlerle tespit edebildiğimiz gibi, kabaca içeriğini anlayabildiğimiz basit bir yöntem tadımdır. Koklama ve tat alma duyusuna bağlı olan bu değerlendirme yağın önce koklanması ve daha sonra tadılması esasına dayanır. Bu yöntemde yağ koklandığında duyusal olarak tadan kişi de taze, yeşil veya bir meyve kokluyormuş (örneğin zeytin) hissi uyandırmalı, tadıldığında ise rahatsız etmeyecek tiksindirmeyecek şekilde ağızda bir burukluk (Acılık) ve boğaz kenarlarında ise bir yakıcılık bırakmalıdır” ifadeleriyle zeytinyağı tadımı teorik olarak anlatılarak, ardından uygulamalı tadım eğitimi verildi.

Eğitimin 2. gününde ATB Konferans Salonunda Haus Makine Satış Müdürü Erdinç Gözlüklü ve Teknik Destek Uzmanı Ferhat Mutlu tarafından, Kontinü Sistem zeytinyağı makinelerinin çalışma prensibi, zeytinyağı taşıma bandı, yaprak aspiratörü, yıkama makinesi, zeytin kırıcısı, malaksör, dekantör ve seperatör, kontrol panosu ve kazan, işleme stoklama konularında teknik eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimin 3. günü ise Haus Makine ve Kamil Çelik Zeytinyağı Fabrikasında 2. gün anlatılan teknik bilgiler uygulamalı olarak anlatılarak eğitim sona erdi.

Eğitime katkı sağlayan taraflara teşekkür eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Üyelerimizin eğitim, bilgi, danışmanlık taleplerini değerlendirerek bu taleplerin karşılanması için gerekli çözümleri üretmek, adına eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Eğitimde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.