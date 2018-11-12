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Aydın Ticaret Borsası'ndan ‘Etkin İletişim Becerileri ve Başarılı İletişim' eğitimi

Aydın Ticaret Borsası personeli ve üyelerine yönelik “Etkin İletişim Becerileri ve Etkileyici Konuşma ile Başarılı İletişim” eğitimi gerçekleştirildi.


Bir gün süren eğitimde Denizli ABİGEM eğitmeni Besim Ogelman tarafından iletişimin amacı başlığı altında temel öğeler, savunma mekanizmaları, çatışmalar, temel iletişim türleri ve çatışmalar, tutumlarımız ve önyargılarımızın farkına varmak, algılama becerileri, dinlemenin gücü, insanların sizi dinlemesini nasıl sağlarsınız?, akılda kalıcı olma becerisi, iş hayatında iletişim ve imaj, iletişimin iş hayatındaki önemi, iletişim ve imaj nasıl geliştirilir, ilk izlenim gücü ve oluşturulması, konuşma tarzı ve ses tonu, bakışlar, anlatımlar, jest ve mimikler, benlik saygısını güçlendirmek için iletişim hakkında örneklerle birlikte anlatım gerçekleştirildi.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yaptığı açıklamada; “Hayatımızın en temel parçası olan iletişim hakkında, Borsamız da gerçekleştirilen ‘Etkin İletişim Becerileri ve Etkileyici Konuşma ile Başarılı İletişim' eğitimine katılım sağlayan Borsamız üyelerine, personeline ve Denizli ABİGEM eğitmeni Besim Ogelman'a teşekkür ediyorum” dedi.

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