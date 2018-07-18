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18 Temmuz 2018 12:35

Aydın Ticaret Borsasından ilk taze Aydın İnciri Vali Köşger’e

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e sezonun ilk taze “Aydın İnciri” Meclis Başkanı A.

Aydın Ticaret Borsasından ilk taze Aydın İnciri Vali Köşger’e

18 Temmuz 2018 12:35

Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın, Meclis Üyesi Ali Çevik ve Genel Sekreter Neslihan Koç tarafından teslim edildi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger; il genelinde birçok ailenin geçim kaynağı olan, dünya ve Türkiye incir üretiminde 1. sırada, en kaliteli incirin yetiştiği Aydınımızda, yeni incir sezonun; incir üreticisinden, ihracatçısına kadar hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir sezon olmasını temenni ederek, Aydın Ticaret Borsası’na teşekkürlerini iletti.




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