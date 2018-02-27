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27 Şubat 2018 10:22

Aydın Ticaret Borsası’ndan İŞKUR Müdürü Terzi’ye ziyaret

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.

Aydın Ticaret Borsası’ndan İŞKUR Müdürü Terzi’ye ziyaret

27 Şubat 2018 10:22

Bahri Erdel veYönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, İŞKUR Aydın Müdürü Rahmi Terzi’yi ziyaret etti.


Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Meclis Üyesi Ahmet Şenel ve Genel Sekreter Neslihan Koç Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Aydın Müdürü Rahmi Terzi’yi makamında ziyaret etti.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Rahmi Terzi’ye, İŞKUR tarafından sağlanan destekler hakkında bilgi almak ve istişarelerde bulunmak amacıyla ziyarette bulunduklarını ifade etti.


Çalışma ve İş Kurumu Aydın Müdürü Rahmi Terzi; Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve heyeti ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumları tarafından sağlanan destekler hakkında bilgilendirmede bulundu.




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