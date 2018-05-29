Aydın Ticaret Borsası’ndan ‘Liderlik’ eğitimi

Aydın Ticaret Borsası Toplantı Salonunda “Liderlik Eğitimi” başlığı altında Eğitmen İlker Kaldı tarafından; Liderlik İçin Temel Yaklaşım: Kendini ve Çevresini Tanımak; Johari Penceresi, Davranışları Analiz Edebilmek, Davranışları Öngörebilmek, İki Temel Liderlik Davranışı; İyi Geçinmek, Öne Geçmek, Liderliğin Ayırt Edici Yönü: İlham Vermek – Geliştirmek; Çok Boyutlu Liderlik, Liderlik ve Güven; Kendine Güven Duymak, Güvenilir Olmak, Başkanlarına Güven Duymak, Liderlik için yeni yaklaşımlar, 21. Yüzyıl İçin 7 Tüp Bilinç, 7 Tip Lider, Y ve Z Kuşaklarına Liderlik Yapabilmek Machiavelli’nin Açmazı: Güçlü Olan mı, Sevilen mi İyi Liderdir? konularında eğitim gerçekleştirildi.

Üyelerin ve Aydın Ticaret Borsası personelinin katılımıyla gerçekleşen eğitim sonrasında açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; üyelerinin talepleri doğrultusunda oluşturulan eğitim planı çerçevesinde eğitimlerin devam edeceğini katılımcılara ve Eğitmen İlker Kaldı’ya teşekkürlerini iletti.

Eğitimden memnun ayrılan katılımcılar, Denizli Abigem tarafından onaylı katılım belgesi almaya hak kazandı.