Aydın Ticaret Odası Yönetimi'nden ‘Totem' isyanı

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetimi, yaptığı basın açıklaması ile Aydın'da Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan totem ücretlerinin Aydın esnafı düşünülerek fiyatlandırılmasını istedi. 2018 yılı Kasım ayında totem ücretleri yeniden belirleneceği için dikkat çekmek amacıyla bu toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten başkan Ülken, bu ücretin çevre illerde alınmadığını belirtti.

Aydın'da iş yeri veya şovrum sahiplerini ilgilendiren bu durumun Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından düzenlenebileceğini belirten AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken açıklamasını yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yaptı. Amaçlarının Aydın'daki esnaf ve ticaret erbabının eşit rekabet ortamında işini yapması olduğunu belirten Başkan Ülken, Denizli, İzmir, Muğla ve İstanbul'da olmayan ilk başvuru totem izin ücreti, totem yıllık yenileme ücretlerinin Aydın'da alındığını belirtti. AYTO Başkanı Hakan Ülken, 2018 yılı için ilk başvuru totem izin ücretinde 3000 TL, şehir merkezlerindeki cadde, bulvar ve AVM'lerde ise totem ilk başvuru ücretinin 4500 TL, yıllık ödenen toplam ücretlerin 1500 TL, totem şehir merkezlerindeki cadde ve bulvarlardaki totemlere ödenen yıllık ücretin ise 2250 TL olarak uygulandığını kaydetti.

Uygulamanın Aydın'daki esnaf ve ticaret erbabı için ayrı bir külfet olduğunu ve komşu illerdeki esnaf ve ticaret erbabı ile eşit rekabet ortamının oluşturulmasını Büyükşehir'den Aydınlılar adına talep ettiklerini belirten başkan Ülken, “Kasım ayında yapılacak Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında totem tabela başvuru ücret tarifesi görüşülecek. Aydın Ticaret Odası olarak bir ay öncesinden Aydınlı esnaf ve ticaret erbabının sıkıntılarını iletmek istedik. Belediye Meclisi'nde bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz” dedi.