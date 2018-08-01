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01 Ağustos 2018 09:52

Aydın Ticaret Odasından Söke Ticaret Odasına hayırlı olsun ziyareti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken ile Aydın Ticaret Odası Meclis Başkanı Coşkun Cerit beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Söke Ticaret Odası’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın Ticaret Odasından Söke Ticaret Odasına hayırlı olsun ziyareti

01 Ağustos 2018 09:52


Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay, Meclis Başkanı Veysel Kara ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Aydın Ticaret Odası Heyetinin ziyareti sıcak ve samimi bir ortamda geçti. Her iki oda yöneticileri yaptıkları açıklamalarla Ticaret Odaları arasındaki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çektiler.


Nisan ayında yapılan Söke Ticaret Odası seçimlerinde yeniden seçilerek güven tazeleyen Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay’a çiçek ve minik Efe Heykeli hediye eden Hakan Ülken; “Odalarımızın seçimlerinin hemen ardından yaşadığımız genel seçimler nedeniyle Söke Ticaret Odası’na hayırlı olsun ziyaretine gelememiştik. Bu güne nasip oldu. Bizler Aydınlı olarak güçlerimizi birleştirdiğimizde ülke genelinde güçlü bir lobi oluşturarak daha da güçlü hale gelmekteyiz. Bunun en güzel örneklerinden birini TOBB genel kurulu ve konsey seçimlerinde yaşadık. Bizler Aydın’da odalar arasında güç birliğini oluşturmakla yükümlüyüz. Kişisel hiçbir beklentimiz olmaz, Aydın ve Ülke ekonomisi için odalar arasında oluşturulan güç birliğinin her geçen gün artarak sürdürülebilir olması en büyü arzumuz” dedi.


Söke Ticaret Odası Başkanı Haluk Kutlay ve Meclis Başkanı Veysel Kara da yaptıkları konuşmalarda konuk Aydın Ticaret Odası Heyetini Söke de ağırlamaktan duydukları memnuniyetlerini dile getirdiler.




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