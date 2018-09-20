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Aydın TÜMSİAD'tan MÜSİAD Aydın Şubesine ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi, Aydın’da bulunan iş adamları derneklerinden MÜSİAD Aydın Şubesine nezaket ziyaretinde bulundu.

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi, Aydın'da bulunan iş adamları derneklerinden MÜSİAD Aydın Şubesine nezaket ziyaretinde bulundu.


MÜSİAD çalışma ofisinin Aydın'a taşınmasından sonra ilk defa gerçekleşen ziyaret, MÜSİAD Aydın Şubesinin İzmir Bulvarı üzerindeki yeni çalışma ofisinde gerçekleşti. MÜSİAD Aydın Şubesi Başkanı Murat Aksüt ve beraberindeki heyetin ev sahipliğindeki programda MÜSİAD Başkanı Aksüt, derneklerinin Aydın'daki yeni hedef ve vizyonu ile alakalı TÜMSİAD heyetine bilgiler verdi.


Ülke çapında ve yereldeki ekonomik gelişmelerin masaya yatırıldığı ziyarette, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu.

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