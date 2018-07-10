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10 Temmuz 2018 09:41

Aydın TÜMSİAD’tan yapılandırma semineri

AYDIN (İHA) –Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi, vergi ve SGK borçlarında getirilen yapılandırma fırsatıyla ilgili olarak düzenlenen seminere ev sahipliği yaptı.

Aydın TÜMSİAD’tan yapılandırma semineri

10 Temmuz 2018 09:41


Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Aydın TÜMSİAD şubesi çalışma ofisinde 7143 sayılı yapılandırma kanunu konulu bir seminer düzenlendi.


Çok sayıda Aydınlı iş insanının katılımıyla gerçekleşen seminer sorulu cevaplı interaktif bölümleri de içeriyordu. Yeni kanunun getirdiği birçok avantajlar, başvuru süreleri, kanunun amacı ve kapsamı ile alakalı önemli bilgiler iş dünyasının mensuplarına aktarıldı. Örnek vakalar üzerinden sade ve anlaşılır bir anlatım gerçekleşti.




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