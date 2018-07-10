Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu ve Aydın SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Aydın TÜMSİAD şubesi çalışma ofisinde 7143 sayılı yapılandırma kanunu konulu bir seminer düzenlendi.

Çok sayıda Aydınlı iş insanının katılımıyla gerçekleşen seminer sorulu cevaplı interaktif bölümleri de içeriyordu. Yeni kanunun getirdiği birçok avantajlar, başvuru süreleri, kanunun amacı ve kapsamı ile alakalı önemli bilgiler iş dünyasının mensuplarına aktarıldı. Örnek vakalar üzerinden sade ve anlaşılır bir anlatım gerçekleşti.