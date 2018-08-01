Aydın, Türkiye’nin en çok tercih edilen üçüncü ili oldu

Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve bu kapsamda şehirleri sıralamak amacıyla ilki geçen yıl gerçekleştirilen Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri Araştırmasında geçen yıl 7. Sırada yer alan Aydın ve Adnan Menderes Üniversitesi bu yıl ilk üçe girerek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin Üniversite Öğrenci Başkenti Aydın

2018 yılında 81 ildeki 109 devlet ve 63 vakıf olmak üzere 172 üniversitede öğrenim gören 26 bin 513 öğrenciden toplanan araştırma verileri sonucunda Eskişehir ve Antalya’dan sonra üniversite öğrencilerinin en yüksek memnuniyet duyduğu şehirler arasında Aydın üçüncü sırada yer aldı.

Araştırmada şehirden memnuniyet; ulaşım imkânları, şehirde kendini güvende hissetme, eğlence, spor, esnafla ilişkiler, öğrencilere karşı halkın tutumu, gezi, sosyal, sanatsal ve kültürel etkinlikler ve sağlık sorunlarının çözümü gibi konularda üniversite öğrencilerinin okudukları şehre ilişkin memnuniyetleri ölçüldü.

Şehrin imkanlarını üniversitenin imkanlarıyla birleştirerek öğrencilerimizin mutlu ve başarılı bir üniversite hayatı yaşamaları için çaba sarf ettiklerini söyleyen ADÜ Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan “Göreve geldiğimiz ilk günden beri kendi evlatlarımızı rahatlıkla gönderebileceğimiz bir üniversite için çalışmalarımızı planladık. Üniversitemize gelen öğrenciler kendi evlerindeymiş gibi huzurlu ve mutlu bir öğrencilik hayatı geçirecek. Aileler rahat olsun çocuklarınız bize emanet ve onlar artık bizim de evlatlarımız” dedi.