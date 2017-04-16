Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 22:03

Aydın ülke genelindeki başarıyı kutladı

Aydın’da bazı vatandaşlar ülke genelinde ‘Evet’ çıkmasını sevinçle karşılayıp kutlama yaptı.

Aydın ülke genelindeki başarıyı kutladı

16 Nisan 2017 22:03

Aydın il genelinde referandum oylamasında kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 64,26 ‘Hayır’ yüzde 34,74 ‘Evet’ çıkarken meydanda toplanan AK Partililer ülke genelindeki başarıyı kutladılar.


Mevcut Türkiye Anayasasının 18 maddesi üzerindeki değişikliğinin oylandığı referandum sonuçlarının ülke genelinde ‘Evet’ çıkmasının ardından bazı vatandaşlar araçları ile bazı vatandaşlar ise ellerinde Türk Bayrakları ile Kent Meydanı’nda toplanıp kutlama yaptı. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede yoğun güvenlik önlemi alırken kutlamaları AK Partili bazı yöneticiler de katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER AYDIN HABERLERİ
AYDIN HAVA DURUMU
25
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
AYDIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:40
  • Güneş :06:23
  • Öğle :13:19
  • İkindi :17:02
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:25
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!