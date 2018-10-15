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Aydın Ülkü Ocakları'ndan öğrenciler yararına kermes

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına Aydın Efeler Sevgi Yolu’nda kermes düzenledi.

Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına Aydın Efeler Sevgi Yolu'nda kermes düzenledi.


Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı Ocak Yönetimi, İlçe Ocak Başkanları, sivil toplum kuruluşları, Milliyetçi-Ülkücü camia ve Aydın halkının katılımlarıyla gerçekleşen kermeste, keşkek ve tavuk-pilavın yanı sıra Asena Birimi tarafından hazırlanan el emeği birçok yiyecek vatandaşlar tarafından ilgi gördü.


Kermes hakkında konuşan Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Emre Özbey, “Bizler bu organizasyonda birlik ve beraberliği sağlayıp bir araya gelmekteyiz. Asenalarımızın el emeği göz nuru ürünleriyle ortaya çıkan kermesin geliri ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek sağlayacağız. Kermesimizden elde geleceğimiz geliri, vatanı ve milletini seven, geleceğimizin teminatı olan kardeşlerimizin eğitimi, yeme-içmesi ve barınmasına katkı sağlamak amacıyla onlara bağışlayacağız. Belirli aralıklarla bu kermesi yapıyoruz. Halkımız da eksik olmasın çok ilgi gösteriyorlar. Kermeste emeği geçen başta Asena Birimimiz olmak üzere ve uzaktan yakından katılan herkese teşekkür ederim.” diyerek konuştu.

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