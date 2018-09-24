Aydın UMUT, 3. Uluslararası Deprem Tatbikatına katıldı

Aydın UMUT Arama Kurtarma Derneği, Balıkesir'in Gönen ilçesinde yerli ve yabancı kurtarma ekiplerinin katıldığı AKDF 3. Uluslararası Deprem Tatbikatına katıldı. Tatbikatta canlandırılan senaryolar ve ekiplerin zamanla mücadelesi gerçeğini aratmadı.

Balıkesir AFAD koordinesinde gerçekleştirilen Uluslararası tatbikatta ilk defa TAMP - Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) başarıyla işletildi. Aydın ilinden 20 kişilik UMUT Arama Kurtarma ekibinin de yer aldığı tatbikata Rusya ve Bulgaristan'dan gelen arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra Yalova Arama Kurtarma Derneği (K-77), Edirne Arama Kurtarma Derneği (EDAK), Gönen Arama Kurtarma ve İlkyardım Ekibi (GÖNDAK), Türk Can Kurtarma Adın, Efeler Belediyesi (EFAK), Kocaeli Gönüllü İtfaiye Derneği, TRAC Gölçük Şubesi (Gölcük/Trac), YAKUT, GARENTİ Arama Kurtarma, 2011 Doğal Afetlerde Yardımlaşma Derneği (DAYMED) katıldı.

Gönen Merkezde tatbikat için iki büyük enkaz hazırlandı. Tatbikat için 4 katlı bina yıkılarak tam enkaz haline getirildi.Ekipler, AFAD tarafından oluşturulan Kriz Merkezinden AYDES sistemine göre görev emirlerini alarak, "Enkazda Arama Kurtarma" ve "Kentsel Arama Kurtarma Dar Alanda Müdahale"yi gerçekleştirdi. UMUT Ekibi ilk görev emrini aldıktan sonra 3 saat 45 dakika sonra bir kazazedeyi sağ olarak çıkarmayı başardı. 2.Nolu Enkaz altında kalan 3 kişiyi Rusya'nın St Petersburg ve Moskovadan gelen her biri farklı uzmanlardan oluşan 10 kişilik arama kurtarma ebi, bir K-9 arama kurtarma köpeğinin de yardımıyla senaryo gereği kurtardı.

Tatbikata AKDF'ye bağlı Edirne Edak, Yalova K-77, Aydın UMUT Ekipleri birlikte koordinasyon içerisinde tek enkazda yabancı ekiplerle uyum içerisinde çalışmanın örneğini gösterdiler.

UMUT Derneği Başkanı Veli Tiryaki, Türkiye geçmişte depremlerde zaman zaman koordinasyonda aksaklıklar meydana geldiğini geçmiş depremlerde yaşanan sıkıntılardan ders alınarak AFAD tarafından TAMP kapsamında AYDES sisteminin geliştirildiğini, ilk defa bu sistemin uluslararası destek gelmesinde işletildiğini söyledi. Tiryaki, böyle bir tatbikatı 2019 yılında Aydın ilinde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

AKDF Başkanı Adem Demirel ise, ekiplerin buradaki tatbikatta 6,5 büyüklüğündeki bir depremin ardından yapılması gerekenleri canlandırdıklarını dile getirdi.